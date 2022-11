Dipinto di Chagall rubato dai nazisti venduto a New York per 7,4 milioni di dollari

Dietro un quadro c’è una storia, che in questo caso ci riporta alle razzie dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È il caso del dipinto di Marc Chagall, che faceva parte delle 15 opere rubate dai nazisti e infine restituite dalla Francia agli eredi. Andato all’asta, è stato venduto per 7,4 milioni di dollari casa d'aste Phillips a New York. L'olio su tela di Chagall del 1911, "Il padre", fu acquistato nel 1928 da un liutaio ebreo polacco, David Cender, che perse tutto quando fu deportato ad Auschwitz, dove furono uccise la moglie e la figlia, il liutaio si salvò ma non riuscì a riavere il dipinto. L’opera riapparse a sorpresa in alcune mostre e si scoprì che a comprarla fu lo stesso Marc Chagall. Ora lo si può ammirare al Centro Pompidou e depositato nel Museo di Arte e Storia Ebraica di Parigi.

Siegfried Modola/Getty Images Parigi

All'inizio dell'anno il Parlamento francese ha adottato all'unanimità una legge per la restituzione di 15 opere di famiglie ebree saccheggiate dai nazisti. Roselyne Bachelot ministro della Cultura, ha parlato di un "primo passo" storico, perché altre opere d'arte e libri saccheggiati erano ancora conservati in collezioni pubbliche. La Germania è ancora in possesso di migliaia di opere d’arte rubate in tutta Europa, principalmente a facoltose famiglie ebraiche. Recentemente il ministero delle Finanze tedesco ha quantificato in 2.500 i capolavori non ancora restituiti ai legittimi proprietari che attualmente si trovano in musei statali, nei ministeri o nel deposito federale delle opere d’arte di Weissensee, a Berlino.

Altro capolavoro ritrovato è il “Vaso di Fiori” di Jan van Huysum; anche qui c’è una storia fatta di ricerche e di ritorni a casa. Il quadro ad olio del Settecento fu preso al museo degli Uffizi di Firenze ed era esposto in casa di una famiglia tedesca. Dopo 75 anni è tornato a Palazzo Pitti, a Firenze. A chiederlo Eike Schmidt, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. La vicenda è emersa dopo che Schmidt, di nazionalità tedesca, ne aveva chiesto la restituzione. Il celebre quadro del pittore fiammingo è tornato a Palazzo Pitti, a Firenze, nel luogo esatto in cui il dipinto si trovava, prima di essere trafugato dalle truppe naziste.

Ansa (EPA/CLEMENS BILAN) Berlino, la Porta di Brandeburgo illuminata con i colori della bandiera ucraina

gettyimages Jan van Huysum, Vaso di Fiori, quadro

Altro quadro, altra storia per il «Ritratto di una giovane donna seduta» del pittore francese Thomas Couture, appartenuto a un ex ministro dell’Interno francese Georges Mandel, condannato all’ergastolo aver collaborato con i nazisti dal regime collaborazionista di Vichy. L’opera finì in una collezione di Cornelius Gurlitt. Capolavori venivano comprati a prezzi stracciati ecco perché le opere finivano in collezioni private. Poi c’era la collaborazione dei gerarchi nazisti il e nel caso mercante d’arte Gurlitt riuscì ad avere centinaia di capolavori, fra cui opere di Max Liebermann, Chagall, Picasso, Otto Dix, Emil Nolde ed Ernst Ludwig Kirchner. Tirando le somme si parla di una collezione di 1.200 opere. Un “tesoretto” scoperto per puro caso nel 2012 durante una ispezione fiscale in un appartamento di Monaco di Baviera e sequestrata nel 2013 l’anno seguente dalle autorità tedesche. Una grande mostra al Martin Gropius Bau a Berlino ha mostrato le opere della collezione Gurlitt, sequestrate dalle autorità. Da sola, la collezione Gurlitt ha praticamente raddoppiato il numero delle opere d’arte rubate dai tedeschi, ora nella disponibilità del governo tedesco.

ansa Jan van Huysum, Vaso di Fiori, quadro

Ogni razzia, ogni opera, dai quadri alle statue, recuperate sono state puntualmente annotate: nell’inventario ci sono artisti come Chagall, Van Gogh, Nolde, Kandinsky e Munc. C’è di più, perché Goebbels, ministro della Propaganda durante il regime nazista, iniziò nel 1933 una ferrea censura sull'arte, gli artisti che potevano lavorare erano solo quelli che esaltavano l'estetica hitleriana. Chi non si atteneva furono inseriti nel programma di epurazione artistica: le opere venivano confiscate, in particolare a mercanti e collezionisti di origine ebraica, furono vendute per finanziare il governo con alcune eccezioni. Tra il 1933 e il 1945 i nazisti trafugarono circa 100mila dipinti, sculture e altri oggetti di valore di ebrei che si trovavano in collezioni private in Europa. A Roma gli investigatori italiani hanno, un catalogo di oltre di 11mila pezzi.

gettyimages Hermann Goering, è stato uno dei 24 leader nazisti processati per crimini di guerra della seconda guerra mondiale nei tribunali tenutisi a Norimberga, in Germania, dal 18 ottobre 1945 al 1 ottobre 1946. | Luogo: Konigree, Germania.

A cercare le proprie opere i sopravvissuti che hanno affrontato una vera odissea. È il caso della vera storia di Maria Altmann è un'ebrea di origine austriaca che si batte per farsi restituire il quadro di Gustav Klimt, il “Ritratto di Adele Bloch-Bauer”, esposto fino allora al Museo Belvedere, e restituito nel 2006 ai discendenti della famiglia ebrea e poi comprato dall’imprenditore Ronald Lauder per la collezione della Nuova Galleria da lui fondata a New York per una cifra record di circa 135 milioni di dollari. Una storia che è diventato un film" Woman in Gold", con Helen Mirren, Ryan Reynolds.

gettyimages Ritratto di Adele Bloch-Bauer, Klimt

gettyimages Woman in Gold, locandina

Altro film tratto da storie vere è “The Monuments Men”, di George Clooney: una squadra di alleati che durante la guerra cercarono di trovare e salvare le opere d’arte rubate e nascoste dai nazisti in Germania.