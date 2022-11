Trump: "Con voto Midterm grossa ondata repubblicana. Il 15 novembre farò un grandissimo annuncio"

Donald Trump ha iniziato il suo intervento, durato circa due ore, a Dayton in Ohio, accolto dagli applausi di qualche migliaio di sostenitori, al grido di "Usa! Usa!". L'ex presidente, intervenuto a sostegno del candidato repubblicano al Senato, J.D. Vance, ha chiesto di votare per i candidati repubblicani per "mettere fine alla carriera di quella pazza di Nancy Pelosi".

Quest''ultimo comizio di Trump si è svolto a Vandalia (Ohio) uno stato industriale del Midwest, emblematico di un'America angosciata dalla globalizzazione, che pensa di aver trovato nel miliardario il suo uomo provvidenziale.

"Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago", ha annunciato l'ex presidente. La presenza di tutta la famiglia Trump per la prima volta in questa campagna elettorale, compresi i tre figli, Donald Jr, Ivanka e Eric Trump, aveva alimentato le possibilità che Trump annunciasse, come aveva fatto capire l'entourage, la sua candidatura ufficiale alle presidenziali del 2024, che invece ha rimandato al 15 novembre, a quanto pare.

Poi durante il lungo comizio, l'attacco a Nancy Pelosi che ha definito “animale”. "Mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla", ha lamentato l'ex presidente parlando della speaker democratica della Camera. Il tycoon ha usato questo termine, ricordando ai suoi sostenitori che una volta Pelosi gli aveva chiesto di non chiamare "animali" gli immigrati clandestini. A quel punto l'ex presidente si è spinto un po' più in là nei toni e ha aggiunto: "Io penso che anche lei sia un animale, se volete conoscere la verità". Trump ha poi aggiunto che sicuramente verrà criticato per quello che ha appena detto.

In previsione dei risultati delle elezioni di midterm, l'ex presidente ha detto: "Credo che ci sarà una grossa ondata repubblicana, a cominciare da qui". Il tycoon ha quindi mostrato nuovamente la slide di un sondaggio tra i possibili candidati repubblicani alla Casa Bianca che lo accredita di un 71% con troil 10% del governatore della Florida, Ron DeSantis, seguito dall'ex vicepresidente Mike Pence al 7% e dalla sua 'bestia nera' Liz Cheney al 4%, dato quest'ultimo in cui ha detto di non credere. "Altri quattro anni, altri quattro anni", ha gridato la folla. “Abbiamo bisogno di una vittoria a valanga, in modo che i dem non rubino o non trucchino le elezioni”, ha aggiunto.

Donald Trump ha concluso con queste parole: "Questo incredibile viaggio è soltanto all'inizio. Siamo un movimento, un popolo, una famiglia", poi ha lanciato lo slogan del "Make America Great Again.