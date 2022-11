Donald Trump si ricandida: "Con me l'America tornerà grande"

Era atteso da più una settimana l'annuncio con cui Donald Trump si sarebbe ricandidato per le presidenziali americane del 2024. L'evento di Donald Trump a Mar-a-Lago è durato un'ora e otto minuti. Dei sessantotto minuti l'ex presidente ne ha usati almeno sessanta per attaccare i democratici e il presidente Joe Biden, molti di meno per annunciare il repulisti dei politici, una riforma del sistema elettorale

"Mi candido perché credo che l'America non abbia ancora visto la vera gloria". Ha detto Donald Trump, parlando dalla sua tenuta di Mar-a-Lago, annunciando la sua candidatura alle presidenziali del 2024. "Il ritorno dell'America comincia oggi - ha aggiunto - saremo una grande nazione di nuovo". Definendosi una "vittima" per le inchieste che lo riguardano, ha lamentato di essere più perseguitato di Al Capone. Quanto a Biden, "Ha distrutto l'economia americana - ha detto - noi costruiremo rapidamente la più grande economia della storia, lo abbiamo fatto due volte. Farò in modo che Biden non abbia altri quattro anni".

Per quanto riguarda la politica estera, l'accusa a Biden è del "declino" e dell'"umiliazione" della Nazione, in contrapposizione alla sua presidenza quando il Paese sarebbe stato "in pace, prospero e rispettato sulla scena internazionale": "A differenza di Biden, che ci potrebbe portare alla Terza guerra mondiale, io terrò l'America lontana dalle guerre - ha detto - Proteggeremo il nostro popolo dalla minaccia impensabile delle armi nucleari e costruiremo lo scudo missilistico di cui abbiamo bisogno".

Non è andato tutto come Trump sperava: la prima a smarcarsi è stata proprio la figlia Ivanka: "Vorrò sempre bene e sosterrò mio padre, ma andando avanti lo farò da fuori dall'arena politica". ha detto in un'intervista a Fox News. A smarcarsi per secondo è stato proprio il padrone di Fox News: Robert Murdoch che moltissimo lo aiutò nella conquista e durante la permanenza alla casa Bianca. "Ci sono stati colloqui tra i due e Rupert ha chiarito a Donald che non possiamo appoggiare una sua nuova campagna per la Casa Bianca", fa trapelare News Corp, che guarda con favore al governatore della Florida, Ron De Santis, già ribattezzato "Ron DeFuture".

Lo stesso De Santis non ha avuto bisogno di ascoltare il discorso di quello che sarà, con tutta probabilità , si suo principale concorrente alla nomination repubblicana per ricordare all'elettorato repubblicano che i candidati di Trump si sono rivelati particolarmente deboli e perdenti.

Secca la risposta, via Twitter, di Biden mentre stava discutendo a Bali di come rispondere a Mosca per i missili che hanno colpito la Polonia: "Trump è stato bocciato dall'America".