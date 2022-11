Donne uccise a Roma con uno stiletto, caccia al killer nelle chat di incontri

“In questi casi si deve arrivare a dama nelle prime 48 ore dopo i fatti”, spiegano gli inquirenti che senza sosta stanno analizzando quanto raccolto in via Durazzo e in via Riboty, i due luoghi del crimine separati da poche centinaia dimetri e a due passi dal tribunale di Roma.

Una “firma” di chi ha ucciso per tre volte nell’arco di pochissime ore e in un due luoghi distanti poche centinaia di metri . Una zona forse conosciuta e frequentata dall’uomo.

Una chiave di svolta, insieme all’esame delle impronte rilevate ieri dalle Polizia scientifica, per identificare l’uomo che ha massacrato la Torres e due donne asiatiche la cui identità è ancora sconosciuta, potrebbe essere racchiusa proprio dentro un sito online utilizzato dalla donna colombiana per fissare i suoi appuntamenti con i clienti.

Non è ancora chiaro agli inquirenti che via abbia percorso l’uomo una volta andato via dal luogo degli ultimi due omicidi o se si sia nascosto nel palazzo.

Ciò che appare molto probabile invece è che l’assassino ha utilizzato la stessa arma per i tre delitti e ciò potrebbe far suppore un’azione premeditata.

Al momento non c’è traccia dell’arma usata: gli investigatori hanno passato al setacciato anche i cassonetti presenti nella zona.

Negli uffici della Questura, per tutta la giornata, sono andate avanti le audizioni di testimoni. Sono stati ascoltati i condomini, il portiere di via Riboty che ha scoperto il cadavere sul ballatoio e anche gli operai di una ditta impegnata in un trasloco in quel palazzo proprio nei minuti della tragedia.

Al momento, in base a quanto filtra, nessuna delle persone ascoltate avrebbe fornito un identikit dell’aggressore. Domani, intanto, verrà affidato l’incarico per le autopsie: gli accertamenti serviranno a chiarire se le ferite mortali sul corpo delle tre vittime siano state inferte dalla stessa arma.