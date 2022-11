Donne uccise a Roma. Un sospettato sotto interrogatorio in Questura

Un sospettato sotto interrogatorio in Questura in questi minuti, potrebbe essere lui il "killer" che molto probabilmente - dicono gli investigatori - ha ucciso tutte e tre le donne, trovate morte a Roma, nel quartiere Prati: “In questi casi si deve arrivare a dama nelle prime 48 ore dopo i fatti”, così gli inquirenti che senza sosta stanno cercando eventuali tracce di Dna sui due luoghi dei delitti, distanti poche centinaia di metri. Ma le tracce fisiche si aggiungono a quelle virtuali: la chat, legata alla piattaforma di incontri dove era iscritta Martha Castano Torres, la sessanticinquenne colombiana uccisa nel seminterrato di via Durazzo. Sono tanti i tasselli di un puzzle da mettere insieme, un lavoro che si sta svolgendo su vari livelli: ascolto di testimoni, verifiche sui telefoni trovati in possesso delle tre prostitute e sulle telecamere - moltissime quelle presenti in zona - che potrebbero avere immortalato l'autore del triplice omicidio. Telecamere che, a quanto pare, erano installate almeno in una casa delle vittime, forse una sorta di protezione vista l'attività rischiosa delle tre donne.

Setacciati anche i cassonetti dell'immondizia Intanto vengono passati al setaccio anche i cassonetti delle aree vicine ai due appartamenti in cui si sono consumati i delitti. Ancora non c'è traccia di una possibile arma usata da chi ha ucciso, né un suo identikit, e le due vittime asiatiche di via Riboty non sono state identificate. Ma dalle modalità degli omicidi, avvenuti in due luoghi vicini, in un breve arco temporale, chi indaga non esclude possa trattarsi di azioni premeditate.

Ansa Duplice omicidio a Roma

La ricostruzione degli omicidi Secondo quanto accertato quello di Marta Castano Torres sarebbe il primo degli omicidi nella notte di giovedì. Castano è stata uccisa nel corso di un rapporto sessuale con una arma da taglio simile ad uno stiletto. La donna è stata colpita più volte al torace ed è morta in un lago di sangue riversa sul letto. Dopo essersi allontanato con l’arma dal sottoscala al civico 38, è la ricostruzione degli investigatori, l’assassino ha raggiunto poi via Riboty 28, un percorso di circa 850 metri, circa 10 minuti a piedi molti meno, circa 4, con l’auto o un motorino. Lì l’uomo ha raggiunto una delle due donne cinesi nell’appartamento al primo piano: si è appartato per avere un rapporto sessuale durante il quale l’ha aggredita. Sentendo il trambusto e forse le grida d’aiuto la seconda donna presente nell’abitazione è intervenuta per bloccarlo ma il killer l’ha accoltellata a morte. In quel frangente l’altra ragazza, completamente nuda, ha tentato una drammatica fuga ma è stata raggiunta sul pianerottolo e colpita. Sul corpo delle due cittadine cinesi sono stati individuate ferite alla gola, al torace e alla schiena. Poi l’assassino, probabilmente ancora sporco di sangue, è fuggito: un dettaglio questo tutto da chiarire, perché nessuno ha notato un uomo sporco di sangue scappare, eppure era già mattina e la zona è molto frequentata.

