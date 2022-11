Donne uccise in Prati, a Roma: la prima vittima è la colombiana, aggredita in via Durazzo

Dopo i rilievi effettuati dalla polizia fino alla tarda serata di ieri negli appartamenti delle 3 prostitute uccise ieri nel quartiere Parti a Roma, le indagini degli inquirenti proseguono.

Secondo quanto si apprende dagli accertamenti avviati per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, quello di Marta Castano Torres sarebbe il primo degli omicidi avvenuti ieri nel quartiere romano di Prati.

L'aggressione mortale della 65enne colombiana, sarebbe avvenuta nel seminterrato di via Durazzo 38 nel corso di un rapporto sessuale. La escort sarebbe stata colpita con una arma da taglio tipo "stiletto" al torace. A distanza di poco tempo sarebbe avvenuto, poi, il duplice delitto di via Riboty.

Chi indaga avrebbe ricostruito quanto avvenuto al primo piano dello stabile che confina con piazzale Clodio. L'uomo si sarebbe appartato con una delle due donne di origini cinesi per avere un rapporto durante il quale l'avrebbe aggredita. Sentendo il trambusto la seconda donna presente sarebbe intervenuta per bloccarlo, ma il killer la avrebbe accoltellata a morte. In quel frangente l'altra ragazza avrebbe tentato la fuga, ma sarebbe stata raggiunta sul pianerottolo e colpita. Sul corpo delle due cittadine cinesi sono stati individuate ferite alla gola, al torace e alla schiena.

Nelle prossime ore sarà affidata l'autopsia sui corpi delle vittime. I pm della Capitale hanno formalmente aperto due fascicoli per omicidio volontario aggravato. L'autopsia punta anche a chiarire se le ferite mortali sul corpo delle tre vittime siano state inferte con lo stesso tipo arma.

Intanto sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle videocamere di zona e i tabulati telefonici delle vittime.