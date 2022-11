Dopo le trimestrali Pirelli corre, giù Leonardo ed Enel

L'ultimo giorno di contrattazioni si avvia in rialzo per le borse: +0,15% per l'indice Ftse Mib di Milano, nel resto d'Europa Londra +0,79%, Francoforte +0,75%.

Nonostante sia stata la settimana del nuovo rialzo dei tassi da parte della Fed americana, da 75 punti base, il bilancio settimanale della borsa di Milano è positivo, +1,10% per cento.

Oggi in evidenza quattro titoli che hanno pubblicato i conti trimestrali tra ieri sera e questa mattina: Enel -2%, Leonardo -4,73%, Pirelli +5%, Tenaris +0,60%.

Nella notte in evidenza il tech cinese, quotato per lo più a Hong Kong. L'indice Hang Seng è salito del 5,18%, +8,55% nella settimana. L'indice viene da quattro mesi consecutivi di calo, una discesa accentuata dopo l'ultimo congresso che premiato nel Politburo i fedelissimi del presidente Xi Jinping. Tra le preoccupazioni sul tech cinese c'è quella per cui le società potrebbero essere costrette a lasciare la quotazione a Wall Street per mancanza di trasparenza nei criteri contabili. La notizia di oggi, di Bloomberg, è che i funzionari statunitensi hanno completato il primo giro di ispezioni contabili e lo hanno fatto prima del previsto. A influire positivamente anche le indiscrezioni su un possibile allentamento delle politiche anti-Covid e la visita a Pechino del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Negli Stati Uniti, invece, le decisioni della Fed sui tassi, oltre ad alcune trimestrali, hanno penalizzato i titoli tecnologici: quasi -7% il bilancio provvisorio della settimana per l'indice Nasdaq Composite. I future anticipano un avvio in rialzo: +0,25% il future sul Dow Jones, +0,50% quello sul Nasdaq.

Sul fronte energia il gas (future di dicembre) è scambiato a 130 euro al megawattora, +3,6% rispetto a ieri.