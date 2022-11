Dopo un ottobre caldo, novembre ci sorprenderà con temperature “tropicali”

Dopo l’ottobrata con temperature oltre i 27 gradi con punte di 34 gradi, e dove la pioggia ha un deficit del 60%, ora ci aspettano altri giorni caldi. Previsioni che fanno impazzire perché dagli abiti leggeri siamo passati a tempo di record ai piumini e ora si ricomincia in questa carambola di temperature.

Inoltre, ad oggi, il 2022 è l'anno più caldo della storia, e in settimana , dicono i meteorologi è in arrivo un nuovo anticiclone spingerà aria calda verso la Scandinavia con temperature 15 gradi più calde della media del periodo. Ecco a voi la prima novembrata della storia. Alla domanda “come ci vestiremo”, gli esperti chiariscono che non farà poi così caldo come nelle giornate di ottobre perché l'anticiclone “si accomoderà” sui suoi massimi sull'Europa centrale, d'altronde mancano 47 giorni al Natale e quindi le giornate si stanno accorciando.