Due anni fa moriva il grande Gigi Proietti: "Se una persona non ride sinceramente, preoccupatevi"

“Se una persona non ride sinceramente preoccupatevi, perché vuol dire che c’è qualcosa che non va”.

Questo il monito che Gigi Proietti era solito ripetere a chi aveva accanto. Un ‘mantra’ che era anche perno della sua vita privata e artistica, lui che della risata è stato in assoluto uno dei ‘maestri’ più grandi. Anche oggi, nonostante i tempi difficili, avrebbe alleggerito il clima con una battuta invitandoci a riderci su.

Era il 2 novembre 2020 quando a Roma, all'età di ottant'anni compiuti proprio in quel giorno, Proietti ci ha lasciato. Un lutto che ha colto di sorpresa e addolorato profondamente il mondo del teatro e dello spettacolo, ma soprattutto, vissuto nel privato dalla gente comune, in particolare dai concittadini della sua amata Roma. Perché Proietti era come uno di famiglia, il parente che ci tira su con un monologo, una barzelletta, una canzone. Che se ti incontra per strada non ce la fa a trattenersi dallo strapparti un sorriso. Baluardo della romanità, insieme a un altro grandissimo: Alberto Sordi.

Arrivato agli ottant'anni con una storia ricca, di vero attore, di maestro di tecnica, di personaggio di grande ironia e carisma, amatissimo dal pubblico più evoluto come dalla grande platea degli spettatori televisivi.

Artista geniale e poliedrico, regista teatrale e, allo stesso tempo, interprete di una cultura popolare e romanesca che lo ha fatto entrare nelle case di milioni di italiani. Una carriera la sua iniziata prestissimo, a soli 14 anni quando fa la prima comparsa, e durata fino alla morte senza interruzioni o pause.

Un personaggio pubblico, ma che ha sempre difeso la sua vita privata fino all'ultimo, nei momenti positivi e in quelli negativi come il ricovero in terapia intensiva della notte prima del suo ottantesimo compleanno, in piena era Covid, per un attacco di cuore che non era il primo.

Sembra ieri quando all’interno del Globe Theatre, il teatro shakespeariano a Roma di cui l’attore è stato direttore artistico sin dall’inaugurazione, la moglie e le sue figlie, i colleghi, gli artisti e i tecnici lo ricordavano con rimpianto e gratitudine per l’enorme lascito culturale e umano che ha lasciato dietro di sé.