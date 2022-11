Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore

Un operaio è deceduto in seguito a una caduta da una scala nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. Il medico del 118 giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Un agricoltore è morto schiacciato da una rotoballa a Rondinara di Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. La vittima, un uomo di 69 anni, si trovava su una scala quando all'improvviso una balla di fieno impilata è caduta e lo ha travolto, provocandogli traumi da schiacciamento che si sono rivelati letali. Ogni tentativo di soccorso dell’ambulanza è stato vano.

L’Inail riporta che le denunce di infortuni mortali sul lavoro i primi 9 mesi del 2022 sono state 790, con una media di quasi tre vittime al giorno. Rispetto al medesimo periodo del 2021, quando le vittime furono 910, si registra un sensibile calo del 13,2%. Ma la giornata di oggi ci ricorda che sul lavoro si continua a morire.