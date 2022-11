Duplice omicidio a Spinea, scoperto il cadavere dell'ex marito: si è suicidato

L’epilogo, tragico, era in parte atteso.

È stato trovato questa mattina il cadavere dell’uomo che ieri ha ucciso l’ex moglie e il suo nuovo compagno.

Il corpo del marito è stato trovato all’interno di un capannone a Oriago di Mira, in provincia di Venezia, dove l’omicida lavorava e dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si è tolto la vita.

La vittima, Mynevere Karabollaj, 37 anni, detta Vera, si era trasferita qualche anno fa con il coniuge, suo connazionale, in una casetta bifamiliare di Spinea. Da due anni l'uomo era andato via di casa e nell'abitazione e la donna aveva iniziato una nuova convivenza con Flonino Merkuri, 24anni, anche lui di origine albanese.

I loro corpi sono stati trovati senza vita nello stabile in seguito all’allarme dato dalle due figlie che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna. Sul posto i carabinieri avevano trovato subito il coltello con il quale era stato commesso il duplice omicidio.