Eduscopio 2022, l'ombra del Covid pesa nella classifica delle migliori scuole

La classifica dell'edizione 2022: Torino

Le graduatorie delle scuole di Torino rispetto ad altre città italiane sono relativamente più stabili. Una novità di quest'anno è la presenza al primo posto in città nei classici del Liceo d'Azeglio, dopo tanti anni di "supremazia" del Cavour. Stabilmente al primo posto fra gli scientifici tradizionali il Galileo Ferraris.

Sale in vetta per i licei Scientifici delle scienze applicate e per i linguistici, con un bel balzo in avanti rispetto al 2021, lo Spinelli.

Si conferma anche quest'anno la solida efficacia delle scuole non metropolitane vicino a Torino, con il Baldessano-Roccati di Carmagnola primo fra i classici e il Blaise Pascal di Giaveno primo fra gli scientifici.

Fra gli istituti tecnici sono soprattutto Edoardo Agnelli di Torino (79%), paritario, e il Moro di Rivarolo (69%) ad avere i più alti tassi di occupazione dei loro diplomati a due anni dall'esame di Stato. Ma anche per queste due scuole, come per la maggioranza dei tecnici e professionali di Torino e del Piemonte, si fa sentire l'effetto del Covid sulle possibilità di impiego di chi non prosegue all'università, con una diminuzione in alcuni casi di numerosi punti percentuali.