Effetto Cina sulle Borse, a Milano deciso calo per la Juventus

Dopo una prima giornata di settimana col segno meno le Borse Europee tornano in territorio positivo: a meno di un'ora dall'apertura Milano guadagna lo 0,3%, in linea con le altre Piazze continentali.

A catalizzare le attenzioni dei mercati globali in questi giorni anche gli sviluppi delle proteste in Cina. I timori naturalmente sono per gli scossoni e la crescita economica globale: la Cina quest'anno sta registrando la crescita più debole da 40 anni.

Il petrolio torna leggermente a salire, il Brent europeo è a 84,6 dollari barile, anche sulle voci di un possibile aumento dei tagli alla produzione da parte dei paesi Opec.



Ieri a Piazza Affari avevano sofferto i petroliferi, oggi attenzione anche sul titolo Juventus dopo le dimissioni in massa del Cda avvenute anche a seguito dei rilievi Consob sui conti: fatica a prezzare in apertura, poi un calo del 4%.