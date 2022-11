Egitto, l'attivista Alaa Abdel Fattah è "sotto cure mediche". La sorella: "Fatecelo vedere"

L'attivista egiziano Alaa Abdel-Fattah, in carcere in Egitto, è sotto trattamento medico. Lo scrive su Facebook la sorella Mona Seif, aggiungendo che è quanto hanno comunicato le autorità carcerarie.

“A mia madre Laila Soueif è appena stato detto che non le è permesso stare davanti alla prigione, hanno confermato che un intervento medico è stato intrapreso per Alaa e che le autorità giudiziarie ne sono a conoscenza”, ha scritto Mona Seif su Facebook. "Nostra madre o qualcuno dell'Ambasciata britannica in Egitto dovrebbero poterlo vedere, per consentirci di capire il suo vero stato di salute".