Elettricità, Arera: prorogate tutele graduali a microimprese e mercato tutelato per condomini

È stata prorogata al 1° aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali per le microimprese e per la generalità dei clienti non domestici (es. alcuni condomini) che, a partire dal 1° gennaio 2023 dovrebbero passare al mercato libero.

Nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 1° aprile 2023 le microimprese e i condomini che ancora non avranno scelto un venditore del mercato libero, saranno serviti transitoriamente ancora dal proprio fornitore nel regime di Maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura. In questo periodo i clienti non domestici non potranno chiedere il rientro nel servizio di Maggior tutela se già titolari di un contratto a condizioni di libero mercato.

È importante ricordare che per le famiglie il termine della maggior tutela per la fornitura di elettricità e di gas è fissato al 10 gennaio 2024.

Il Servizio a Tutele Graduali viene predisposto dall'Arera, l’Autorità per la regolamentazione dell’energia, per accompagnare il passaggio al mercato libero, con condizioni contrattuali che corrispondono a quelle delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte Placet), ovvero: