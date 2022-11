Elon Musk ai dipendenti di Twitter: "Tempi difficili, stop allo smart working"

Basta smart working e almeno 40 ore a settimana in ufficio. Elon Musk, nella sua prima email ai dipendenti di Twitter, li ha avvertiti di "tempi difficili andando avanti" e ha revoca lo smart working a meno di una sua approvazione personale.

"Non ci sono modalità per addolcire la pillola" sull'outlook economico e su come avrà impatto su una società dipendente dalla pubblicità come Twitter, ha scritto ancora il miliardario anunciando le sue nuove regole che hanno effetto immediato: i dipendenti dovranno essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana.