Enrico Letta sulla norma anti-rave: "È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione"

"La destra chiami le cose con il loro nome: quella approvata non è una norma anti rave party ma una norma contro la libertà di incontrarsi e di manifestare (ti dicono loro se si può fare!) Silenzio invece su Predappio o su quanto successo in curva". Così, via Twitter, il senatore Simona Malpezzi

Cosa dice la nuova norma: chi “organizza o promuove un evento da cui può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” potrà essere punito “con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000”. Ad essere puniti, nello specifico, i “raduni” di oltre cinquanta persone. La norma si applica in caso di “invasione arbitraria di terreni o edifici altrui”, non solo privati ma anche pubblici. Dunque teoricamente include anche spazi come università, piazze, luoghi di lavoro. Per chi non organizza né promuove l’evento, ma vi prende parte, la norma si limita a indicare che “la pena è diminuita”. Al posto dei “rave”, inoltre, la scelta di includere i “raduni” nella fattispecie spiana la strada a maggiori interpretazioni. Riguardo alle “cose che servono per commettere il reato” (per esempio casse, microfoni e strumenti), tuttavia, non si transige: è “sempre ordinata la confisca”.

Il provvedimento è stato pubblicato velocemente e questo ha portato diverse voci del mondo giurista a evidenziarne le lacune. Per esempio, riguardo all’aspetto della “pericolosità”. Se i raduni possono essere bollati come minacce “per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica” semplicemente per quanto potrebbe succedere in un ipotetico futuro, la norma potrebbe essere teoricamente “applicabile a qualunque raduno che l’autorità pubblica reputi pericoloso a suo giudizio”, commenta la giurista Vitalba Azzolini su Twitter e aggiunge: “Giudizio del tutto discrezionale, perché la norma non fornisce criteri”: dunque “potrà essere sgomberata qualunque occupazione non autorizzata, pure quella del liceo, se l’autorità reputa ex ante, in modo discrezionale, che potrebbe risultare pericolosa”.