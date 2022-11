Epidemia di dengue in Bangladesh: 52 mila casi e 230 morti. Contagi aumentati dopo le piogge estive

In Bangladesh è in corso un'epidemia di dengue: oltre 52 mila i casi registrati fino a oggi e 230 i morti.

"Inoltre- sottolinea l'Oms - molte persone tengono l'acqua in contenitori come secchi e pentole nelle loro case, consentendo alle zanzare di riprodursi facilmente in queste raccolte artificiali di acqua". Oltre il 70% dei contagi si concentra nel distretto della capitale Dacca, dove sei ospedali Covid sono stati riconvertiti per la gestione dei casi di dengue.

Al momento l'Oms non raccomanda restrizioni ai viaggi da e verso il Bangladesh.