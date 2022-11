La Lazio contro il Feyenoord: obiettivo primo posto nel girone

La Lazio fa visita al De Kuip e sfida il Feyenoord con l'obiettivo del primo posto del girone di Europa League. La squadra biancoceleste è in testa con 8 punti nel gruppo F, al pari dello Sturm. Seguono proprio Feyenoord e Midtjylland a 5.

"Può esserci un su e giù, come è accaduto nel girone del Tottenham in Champions. Non facciamo calcoli, vogliamo arrivare primi, alla fine vediamo quel che viene fuori. Lo stadio sarà una bolgia", ha detto ieri il tecnico Maurizio Sarri in conferenza stampa.

L'allenatore non vuole parlare del derby contro la Roma di domenica, ma torna a soffermarsi sull'ammonizione contro la Salernitana di Milinkovic-Savic che dovrà saltare la stracittadina.

"Nei primi giorni di settimana ero incazzato e Sergej ha la mia stessa condizione emotiva, è normale dopo un giallo del genere". Contro il Feyenoord, la Lazio vuole reagire e lasciarsi alle spalle il ko contro i granata: "Abbiamo perso la partita per nervosismo. Ci sta prendere un gol, ma dovevamo continuare a fare quel che avevamo fatto nei primi 60'. Invece abbiamo reagito singolarmente. Abbiamo perso equilibrio e ordine", spiega. Ora c'è un Feyenoord riposato.