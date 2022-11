Serata da "dentro o fuori" per la Roma: all'Olimpico contro il Ludogorets

L'obiettivo della Roma è chiaro: "Non vogliamo vincere nuovamente la Conference, ma continuare la competizione dove siamo" ha detto l'allenatore dei giallorossi Josè Mourinho alla vigilia della sfida decisiva con il Ludogorets.

I giallorossi, a pari punti con i bulgari, sono costretti a vincere per via del match perso all'andata e in questo, secondo lo Special One, è nascosta la principale differenza tra le due squadre: "Loro giocheranno per due risultati, noi solamente per uno, sapendo di dover correre dei rischi, ma di avere uno stadio pieno alle spalle".

All'Olimpico, infatti, è atteso un altro sold out e questo, unito all'ambizione della squadra di voler rimanere in Europa League, può sportare la partita dalla parte degli uomini di Mourinho. Servirà dunque il giusto atteggiamento, ma il portoghese può intanto esultare per aver recuperato Zaniolo. Ieri, infatti, è stato accolto il ricorso della Roma all'Uefa per le tre giornate di squalifica comminate al giocatore, scontandone una e permettendo al club di averlo a disposizione.

Ad ogni modo le ultime riserve verranno sciolte in queste ore, mentre sicuramente Kumbulla giocherà al posto dello squalificato Mancini, così come El Shaarawy ed Abraham, annunciati dal tecnico, avranno una maglia da titolari.