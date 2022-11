Ex Ilva, Urso: "Bisogna riequilibrare la governance, lo Stato ci ha messo molto denaro"

"Siamo in un confronto serrato con i sindacati, i sindaci e i governatori. Li ho ascoltati e abbiamo condiviso alcuni strumenti perché lì c'è bisogno di riequilibrare la governance. Lo Stato ci ha messo molto denaro, ci metterà altri 2 miliardi, ma noi abbiamo il dovere di sapere come queste risorse saranno spese effettivamente per recuperare il declino". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, parlando dell'ex Ilva a SkyTg24. "Oggi - ha aggiunto- la produzione dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia, non è in condizione di poter reggere uno stabilimento e una produzione come quella che l'Italia merita".

A chiedere il ritorno degli impianti sotto il controllo dello Stato è la Uil Taranto: "La comunità con il mondo operaio sono stanchi, violentati, disillusi, e non hanno più volontà né interesse a stringere forme pattizie alcune con un soggetto che, continuando a sbeffeggiare persone e istituzioni, prosegue il suo viaggio su un binario ormai tronco. Non c'è altro tempo da perdere", dichiara il coordinatore Piero Pallini.

Rievocando i precedenti accordi, il rappresentante della Uil afferma: "Cos'altro dobbiamo aspettarci, a quasi 5 lunghi anni dal 2018, oltre a uno stabilimento tecnicamente fermo, scelte unilaterali, migliaia di lavoratori in cassa integrazione e con l'incertezza del futuro, appreso anche l'ultimo sfregio da parte della multinazionale nell'aver sospeso le pulizie in spogliatoi, refettori e mense all'interno dello stabilimento?".

Secondo Pallini, "dopo gli ultimi accadimenti posti in essere da Acciaierie d'Italia, quello di mettere alla porta 145 aziende appaltatrici e con esse 2.500 lavoratori, quello di disertare il vertice convocato dai ministri Urso e Calderone giorno 17 novembre scorso e quello ultimo della mancanza del numero legale in occasione dell'assemblea dei soci convocata d'urgenza lo scorso 25 novembre che slitta al prossimo 2 dicembre, la credibilità della multinazionale è pressoché nulla".