Farnesina: Nessun paese ha raggiunto la parità di genere e l'eliminazione della violenza sulle donne

"La lotta contro ogni forma di discriminazione, violenza e abusi contro donne e ragazze è un impegno prioritario dell'azione di politica estera del nostro paese, che la Farnesina porta avanti sia sul piano diplomatico-negoziale sia attraverso iniziative di emergenza e di cooperazione allo sviluppo. Ne sono testimonianza le numerose campagne internazionali, come quelle per l 'eradicazione delle mutilazioni genitali femminili ( Mgf) e dei matrimoni precoci e forzati , che da sempre vedono l'Italia in prima linea'.

La nota evidenzia come anche le conseguenze della pandemia da Covid-19 , le guerre e le crisi protratte ''hanno aggravato le condizioni di vulnerabilità preesistenti e contribuito in modo sensibile all' innalzamento dei casi di violenza domestica e degli abusi'.

La Farnesina aggiunge che ''i conflitti attualmente in corso in numerose aree del mondo dimostrano ancora una volta come, in situazioni di guerre ed emergenze, le donne e le ragazze siano particolarmente esposte al rischio di violenze e abusi. Di qui la necessità di continuare a rafforzare il nostro impegno, insieme a tutti gli attori della comunità internazionale, inclusa la società civile, per eradicare per sempre questi atti inaccettabili'. Parole che si aggiungono a quelle che ha usato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione di questa giornata.

Infine, anche riguardo all'organizzazione interna dei metodi di lavoro, la Farnesina promuove pari opportunità di genere, attraverso l'aggiornamento dei metodi di lavoro e il benessere organizzativo, e ribadisce la necessità di valorizzare sempre, nel lavoro quotidiano, la concreta attuazione del principio costituzionale di uguaglianza, inteso sia come divieto di discriminazione, sia come promozione attiva di una parità effettiva.

Ieri sera su iniziativa del governo italiano, Palazzo Chigi si è tinto di rosso con su scritti i nomi delle 104 donne vittime di femminicidio in Italia in un anno.