Fibonacci Day, il 23 novembre si celebra il matematico che ha insegnato i numeri arabi al mondo

Oggi in tutto il mondo si celebra il Fibonacci Day, la giornata dedicata ad uno dei più importanti matematici della storia: Leonardo Pisano, detto Fibonacci, che introdusse in Italia e in tutto l’Occidente i numeri arabi, e l'uso dello 0. La data per la celebrazione non sembra casuale: il 23 novembre nel mondo anglosassone è l’11-23, ovvero i primi quattro numeri della successione matematica teorizzata dal genio italiano in cui ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti. La successione di Fibonacci è tutt'ora applicata nello sviluppo di codici a barre e ha contribuito agli studi sulla popolazione e nella finanza.

A Fibonacci, proprio in questi giorni, sono dedicate due attività didattiche nell'ambito del Festival delle Scienze di Roma, in programma sino al 27 novembre: “Come ci sono arrivati i numeri?” e “Accipicchia Fibonacci”. E in occasione del Fibonacci Day prende il via, alla Città della Scienza di Napoli, il festival “Futuro Remoto” con una mostra dedicata al matematico pisano e laboratori didattici per giocare con i numeri a partire dalla celebre successione.