Fine settimana poco mosso per le borse, contrastata Wall Street

Apertura contrastata per la borsa americana all'indomani della chiusura per il Thanksgiving. Il Dow Jones apre in rialzo dello 0,44%, e il Nasdaq cede lo 0,36%.Oggi Wall Street seguirà orario ridotto, con chiusura alle 19 ora italiana, per il Black Friday. In Europa la seduta prosegue poco mossa ma in calo dopo una mattinata orientata al rialzo. Milano cede lo 0,25%, in linea con Francoforte, con lo spread che balza a 190 punti base e il rendimento decennale che sale al 3,88%. Sotto la parità Londra e Parigi. Sul fronte delle commodities, stabile il prezzo del Brent a 85 dollari il barile, in calo il gas a 122 euro mwh.