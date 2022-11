Foggia, rapine a Tir e portavalori con mitragliatori kalashikov, 14 arresti della polizia

Armi da guerra, Kalashikov, un vero e proprio arsenale di una gang organizzata che agiva in tutta Italia: 17 arresti all'alba della polizia a Cerignola (Foggia): rapinavano tir e portavalori e sono accusati di rapine, detenzione e porto illegale di armi, violenza privata e riciclaggio, ricettazioni e sequestro di persona. Ma soprattutto, l'inquietante disegno di una organizzazione che almeno per alcuni pregiudicati "ha connessioni con i clan della cosiddetta quarta mafia", così il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia, che sottolinea i 71 arresti in totale in soli 3 anni.

La scena devastata di une delle rapine della banda, su un'autostrada le auto distrutte: il “clan” usava anche tecnologie elettroniche sofisticate per tracciare i mezzi da assaltare.

I "Jammer" per bloccare le comunicazioni

Le azioni criminali venivano commesse anche mediante l'impiego di disturbatori di frequenza - i cosiddetti jammer - per inibire le comunicazioni via radio e smartphone, al fine di impedire i contatti con le sale operative delle Forze dell'ordine (e delle ditte di trasporto).

I criminali - per ostacolare o ritardare la reazione da parte delle forze di Polizia, e guadagnare più facilmente la fuga - "solitamente bloccavano la viabilità con veicoli incendiati".

In tre anni - così il prefetto Francesco Messina - "tratte in arresto 71 persone e oltre 30 denunciate ed indagate in stato di libertà, a seguito di indagini per 11 episodi di tentata rapina, 3 rapine consumate ed un furto aggravato a sportelli bancomat". Sequestrati 5 fucili mitragliatori kalashnikov, 1 fucile a pompa 5 pistole.

