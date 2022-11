Forlì, la morte del 64enne che aveva ingannato Daniele: Procura indaga per istigazione al suicidio

Forlì, ci sono sviluppi sulla brutta storia online che ha avuto come esito il suicidio di entrambi i protagonisti. Dopo la morte del 64enne Roberto Zaccaria di Forlimpopoli che si era finto per un intero anno la ventenne Irene innamorata di Daniele, suicidatosi dopo aver capito di essere caduto in un inganno, la Procura di Forlì ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Il 64enne dalle multiple identità virtuali era finito al centro di un servizio della trasmissione 'Le Iene'.

L'uomo era stato raggiunto da una troupe del programma ed era stato poi mandato in onda “pixellato”, ma a quel che sembra, è stato comunque riconosciuto da molti suoi concittadini".

Ora l'ufficio giudiziario guidato dal procuratore Maria Teresa Cameli vuole fare luce sui fatti degli ultimi giorni. Da quel che si apprende sia sul suicidio di Zaccaria che sugli striscioni apparsi in paese il giorno dopo la messa in onda del servizio delle Iene: a Forlimpopoli infatti erano anche comparsi sui muri manifesti con scritte del tenore 'Maledetto devi morire e bruciare all'inferno'.

L'inchiesta è al momento contro ignoti, ma sul banco degli imputati secondo molti ci sarebbe anche il programma “le Iene”, colpevole con il suo servizio di aver scatenato una gogna pubblica per il 64enne, sicuramente reo a sua volta di uno spregevole “scherzo”, ma che probabilmente soffriva di una qualche forma di disturbo mentale, un disagio quanto meno meritevole di essere preso in esame.

"Fin dal momento della messa in onda del servizio si è vissuto un senso di grande imbarazzo, tramutato poi in tragedia con il gesto di ieri mattina", ha detto il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini a Il Resto del Carlino per descrivere lo stato d’animo suo e tanti concittadini. “Siamo vicini alla madre e ai familiari”.

Secondo l'avvocato Pierpaolo Benini, che rappresenta la famiglia di Zaccaria, sentito dal Corriere, “si potrebbe configurare la violenza privata per il modo in cui le immagini del 64enne sono state carpite e diffuse contro la sua volontà - nonostante una diffida formale del suo assistito - ”ma anche l’istigazione al suicidio, perché nonostante la Procura avesse archiviato l’ipotesi di reato principale — la morte di Daniele quale conseguenza di altro reato — nella divulgazione al pubblico la tesi implicita che Zaccaria avesse provocato la morte di Daniele aveva scatenato una gogna pubblica che aveva portato all’affissione di manifesti contro Zaccaria".

In precedenza i familiari di Zaccaria avevano dichiarato di essere pronti a costituirsi come parte civile nel caso venisse aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Su tutto questo ora si attende la versione de “Le Iene”, che questa sera dovrebbero replicare.