GP Abu Dhabi, segui la cronaca testuale per la lotta alla pole

La Formula 1 torna sul circuito di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi, per l’ultimo appuntamento del Mondiale 2022.

Il Mondiale volge al termine, e ad Abu Dhabi è tempo di bilanci, arrivederci e forse anche di qualche addio. Questa sarà anche l'ultimo circuito della carriera per Sebastian Vettel, il quattro volte campione del mondo che dopo questa gara dirà addio alla Formula 1.

Per quanto riguarda La Ferrari, circolano molte voci, secondo il team principal Mattia Binotto: "I rumors sono legati anche all'attenzione che c'è sulla Ferrari. Quando hanno cominciato a circolare ho parlato con il presidente Elkann e da lì è nato il comunicato che conoscete in cui abbiamo sottolineato che erano del tutto infondati". Così il team principal in conferenza stampa ad Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1, a proposito delle voci circolate nei giorni scorsi di una sua sostituzione con Vasseur per il 2023. "Ora non resta che concentrarci sul futuro, la cosa più importante è non distrarci - ha aggiunto - Sono tranquillo e concentrato su quello che dobbiamo fare. Se sarò il team principal nel 2023? Non sta a me decidere, ma sono sereno. Abbiamo avuto alti e bassi, ma siamo tornati ad essere competitivi".