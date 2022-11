Francia batte Australia 4-1, nel segno degli "italiani"

La Francia batte in rimonta l'Australia 4-1 e bagna il proprio esordio a Qatar 2022 con un bel successo. All'Al Janoub Stadium di Al Wakrah decidono la doppietta del milanista Giroud (ora miglior marcatore della nazionale insieme a Henry a quota 51 gol) e le reti dello juventino Rabiot e della stella del Psg, Mbappé, che ribaltano l'iniziale vantaggio di Goodwin. Les Bleus di Deschamps si prendono quindi i primi 3 punti e volano in testa al Gruppo D, dopo il pareggio senza reti maturato nell'altra sfida del raggruppamento tra Danimarca e Tunisia.

I campioni del mondo in carica partono con il piede pigiato sull'acceleratore, provando subito ad approfittare della velocità e dell'imprevedibilità di Mbappe. Gli australiani però non si lasciano intimorire e, dall'altra parte, al primo vero affondo sbloccano a sorpresa le marcature: al 9' Lekie sfonda sulla destra liberandosi di Lucas Hernandez, poi mette al centro per il liberissimo Goodwin che calcia di prima intenzione e batte Lloris per l'1-0. Oltre la beffa del gol subito anche il danno per i “galletti” che perdono per infortunio al ginocchio proprio il terzino del Bayern, costretto a lasciare il posto al fratello milanista Theo. Dopo una palla persa che rischia di portare al raddoppio di Duke (destro dalla distanza di poco a lato), lo stesso Theo scalda i motori e al 27' offre a Rabiot un bel cross per l'incornata dell'1-1, costruendo una rete tutta italiana.

La Francia riprende morale e dopo cinque minuti ribalta la situazione con un altro gol tutto da Serie A: stavolta è Rabiot a forzare una palla persa avversaria e a servire il libero Giroud a centro area, che non deve far altro che spingere dentro il 2-1. A ridosso dell'intervallo Mbappé si divora il tris francese, poi sul fronte opposto Irvine centra un clamoroso palo con un colpo di testa, che sarebbe valso il nuovo pareggio. Nella ripresa la Francia non si ferma e trova altri due gol in rapida sequenza (68' e 71') con Mbappe e Giroud, entrambi realizzati di testa: l'attaccante del Psg svetta alla grande sul cross di Dembele, mentre la punta del Milan insacca la sua doppietta personale su servizio dello stesso Mbappe. L'Australia non ha la forza di reagire e nel finale rischia d'incassare anche la cinquina, Ryan però è bravo a volare e respingere un altro colpo di testa, stavolta di Konate.

Tabellino

FRANCIA-AUSTRALIA 4-1

FRANCIA (4-3-3): Lloris 6; Pavard 6 (44' st Kounde sv), Upamecano 6, Konate 6, L. Hernandez sv (13' pt T. Hernandez 7); Tchouameni 6.5 (32' st Fofana sv), Rabiot 7.5; Dembele 7 (32' st Koman 6), Griezmann 6.5, Mbappè 7; Giroud 7.5 (44' st Thuram sv). In panchina: Mandanda, Areola, Disasi, Varane, Guendouzi, Kolo Muani, Veretout, Saliba, Camavinga. Allenatore: Deschamps 7.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan 5.5; Atkinson 4 (35' st Degenek sv), Rowles 5.5, Souttar 5, Behich 6; Mooy 6, McGree 5.5 (28' st Mabil sv), Irvine 6 (35' st Baccus sv); Leckie 6.5, Duke 6 (11' st Cummings 6), Goodwin 6.5 (28' st Kuol sv). In panchina: Redmayne, Vukovic, Karacic, Tilio, Wright, MacLaren, Hrustic, Devlin, Deng, King. Allenatore: Arnold 5.5.

ARBITRO: Gomes V. (Rsa) 6.5.

RETI: 9' pt Goodwin, 27' pt Rabiot, 32' pt Giroud, 23' st Mbappè, 26' st Giroud.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Duke, Irvine, Mooy.

Angoli: 8-1.

Recupero: 6', 7'.

GIRONE D IL QUADRO

1^ GIORNATA

Danimarca - Tunisia 0-0

Francia - Australia 4-1

CLASSIFICA: Francia 3; Danimarca, Tunisia 1; Australia 0.

2^ GIORNATA

Tunisia - Australia 26/11, ore 11, Al Wakrah

Francia - Danimarca 26/11, ore 17, Doha

3^ GIORNATA

Australia - Danimarca 30/11, ore 16, Al Wakrah

Tunisia - Francia 30/11, ore 16, Doha