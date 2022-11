Francia shock: lesione muscolare per Benzema, il pallone d'Oro salta i Mondiali

Niente mondiali per il pallone d'Oro Karim Benzema: il 34enne attaccante della Francia ha interrotto l'allenamento per un infortunio e gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare a livello del quadricipite della coscia sinistra che "richiederà un periodo di recupero di tre settimane", ha reso noto la federazione francese. "L'intero team gli augura una pronta guarigione", scrive la Nazionale di calcio della Francia sui social.

Per il ct dei campioni in carica Didier Deschamps, che entro lunedì potrebbe convocare in Qatar un suo sostituto, si tratta di un'altra perdita importante dopo quelle di N'Golo Kantè, Paul Pogba, Presnel Kimpembe e Christopher Nkunku.

"Sono estremamente triste per Karim, per lui questo Mondiale era un obiettivo importante - ha commentato Deschamps - Nonostante questo nuovo colpo per la squadra, ho piena fiducia nel mio gruppo. Faremo di tutto per affrontare l'immensa sfida che ci attende". L'allenatore francese ha tempo fino a domani (lunedì 21), ossia il giorno prima dell'esordio, per comunicare alla Fifa la lista definitiva ma quasi sicuramente Benzema non verrà sostituito. Il peso dell'attacco è tutto sulle spalle del milanista Giroud.