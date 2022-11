Il fumetto Diabolik diventa "francobollo"

Un altro fumetto italiano diventa “francobollo”. Dopo i personaggi di Zerocalcare di qualche giorno fa, adesso tocca a Diabolik, creato dalle sorelle Giussani negli anni '60 del secolo scorso. L'occasione dell'emissione è fornita dai centenario della nascita di Angela Giussani, la ''signora del fumetto noir'', come la definisce lo storico del fumetto Gianni Bono, che ha firmato il bollettino illustrativo dell'emissione.

Il francobollo vero e proprio - valido per la posta ordinaria e tirato in mezzo milione di esemplari - mostra in primo piano Angela Giussani alla macchina per scrivere, sullo sfondo dell'inconfondibile sguardo di Diabolik, il personaggio a fumetti creato con la sorella Luciana nel 1962. Ma per la gioia degli appassionati in ogni foglio di stampa sono contenuti anche dei chiudi-lettera (vignette senza valore di affrancatura) che riproducono i personaggi più rappresentativi: Diabolik ed Eva Kant, l'ispettore Ginko e Altea.

Il francobollo è emesso in cinquecentomilatrentasei esemplari e appartiene alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano". Il bozzetto è stato curato da Matteo Buffagni e Sergio Zaniboni.