G20 Meloni: “Da invasione russa impatto devastante su economie. Energia non sia usata come arma"

"L'Italia, insieme all'Ue, sta intervenendo per fare fronte alla spropositata e sproporzionata crescita dei prezzi dell'energia, per aumentare la produzione nazionale e accelerare la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. Tutto questo riducendo la sua eccessiva dipendenza dalla Russia". Ha sottolineato Giorgia Meloni, unica donna capo di governo seduta al tavolo dei lavori. "Altri Paesi hanno maggiori difficoltà nel farlo e vanno sostenuti. Dal dramma della crisi energetica può emergere, per paradosso, anche l'opportunità di rendere il mondo più sostenibile e costruire un mercato più equilibrato, nel quale gli speculatori abbiano meno influenza e i Paesi fornitori abbiano meno opportunità di usare l'energia come un'arma contro altri Paesi".

Durante la prima sessione di lavoro plenaria sui temi Food and Energy e Security, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha detto: "Quando l'Indonesia ha assunto la presidenza del G20 era impossibile prevedere che la Russia avrebbe invaso l'Ucraina e il devastante impatto che ciò avrebbe avuto sull'ordine mondiale e sulle nostre economie". Giorgia Meloni ha poi ringraziato il presidente indonesiano Widodo "per averci accolto nella stupenda Bali e per aver guidato abilmente il G20 quest'anno in acque così tempestose". "Nonostante le difficoltà – ha aggiunto - oggi siamo qui. Siamo qui perché teniamo al G20, vogliamo sottolinearne l'importanza e siamo consapevoli del ruolo insostituibile che il foro svolge negli affari globali".

Il presidente indonesiano Joko Widodo ha dato il via ai lavori del vertice G20 a Bali con un appello ai partecipanti: "dobbiamo mettere fine alla guerra", ha detto riferendosi al conflitto in Ucraina.

"Oggi gli occhi del mondo sono puntati sul nostro incontro: riusciremo ad avere successo o aggiungeremo un altro elemento al numero di fallimenti? A mio avviso, il G20 deve avere successo e non deve fallire". Così il presidente della Repubblica di Indonesia, Joko Widodo, aprendo i lavori. "Essere responsabili - ha aggiunto - significa creare situazioni non a somma zero, essere responsabili qui significa anche che dobbiamo porre fine alla guerra. Se la guerra non finisce, sarà difficile per il mondo andare avanti. Non dovremmo dividere il mondo in due parti, non dobbiamo permettere al mondo di cadere in un'altra Guerra Mondiale". "Come presidenza del G20, l'Indonesia ha fatto del suo meglio per colmare profonde e ampie differenze. Ma il successo può essere raggiunto solo se tutti noi siamo pienamente impegnati a lavorare per mettere da parte le differenze per produrre qualcosa di concreto, qualcosa di benefico per il mondo", ha concluso Widodo.

La riunione del G20 a Bali, in Indonesia, "va utilizzata per spingere tutte le parti" coinvolte "a mettere pressione alla Russia". Lo ha detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in apertura del G20. Secondo Michel, "l'inviolabilità delle frontiere deve essere condivisa da tutti", così come "la carta delle Nazioni Unite deve essere rispettata da tutti".

Il presidente francese Emmanuel Macron, in occasione di un incontro bilaterale con Xi a margine del G20 a Bali, ha invitato il suo omologo cinese Xi Jinping a unire le forze dei due Paesi contro la guerra in Ucraina, sottolineando che la stabilità mondiale è anche nell'interesse della Cina. Conviene che "uniamo le nostre forze per rispondere alle crisi internazionali come la guerra della Russia contro l'Ucraina. Ne va dell'"interesse della Cina e della Francia", ha osservato, e di “una vera stabilità”.

Anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è intervenuto al G20 tramite video: "Sono convinto che questo sia il momento in cui la guerra distruttiva della Russia debba e possa essere fermata": ha detto nel suo discorso al G20. "Questo salverà migliaia di vite", ha aggiunto.