G20. Il giorno di Biden-Xi Jinping, il nodo di Taiwan e le relazioni economico-commerciali

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole riaprire il dialogo durante il suo incontro di oggi con il suo omologo cinese Xi Jinping ma anche stabilire regole e tutele in un contesto di crescenti tensioni tra Washington e Pechino, spiega la Casa Bianca. I due leader avranno un lungo incontro (intorno alle 17.30, le 10.30 del mattino in Italia) per la prima volta nei loro ruoli presidenziali sull'isola indonesiana di Bali, alla vigilia del vertice del G20 che riunisce le maggiori economie del mondo.

"Siamo in competizione. Il Presidente Biden lo riconosce, ma vale la pena assicurarsi che la competizione abbia dei limiti, che abbiamo regole chiare e che facciamo tutto il possibile per garantire che la competizione non diventi conflitto", ha affermato la Casa Bianca.

Il presidente degli Stati Uniti ha il sostegno dei suoi "alleati e partner" per questa politica, ha detto ai giornalisti un funzionario americano. "C'è un ampio sostegno per le nostre intenzioni di costruire un terreno fertile per la nostra relazione e aumentare le comunicazioni in modo responsabile", ha aggiunto. L'alta posta in gioco pesa nella sfida per stabilizzare le relazioni tra Pechino e Washington, ma le aspettative sono relativamente basse.

I due leader si sono parlati per telefono o video cinque volte da quando Joe Biden è entrato alla Casa Bianca nel 2021, ma si conoscono dal 2017. Oltre al rifiuto della Cina di condannare l'invasione russa, Washington e Pechino sono ai ferri corti su questioni che vanno dal commercio ai diritti umani nella regione cinese dello Xinjiang allo status di Taiwan.

Joe Biden in particolare vuole esortare Pechino a usare la sua influenza per moderare la Corea del Nord, che ha appena effettuato una serie record di lanci di missili, sembrando prepararsi a condurre il settimo test nucleare della sua storia. "Il mondo si aspetta" che i due Paesi lavorino insieme su alcune questioni e "noi, come nazione responsabile, crediamo certamente che dobbiamo farlo", ha continuato il funzionario.

Il Presidente Usa è arrivato in Indonesia nella serata di ieri, mentre Xi è atteso oggi a Bali, anche se i media cinesi non hanno finora dato notizia della partenza del presidente cinese da Pechino. Prima dell'incontro con Xi, Biden vedrà il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha confermato nelle scorse ore il consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, secondo cui il vertice tra Xi e Biden dovrebbe durare circa due ore, ma potrebbe anche durare di più.