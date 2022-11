Macron-Xi: il mondo non si divida, unire forze per la pace. Sull'Ucraina: no a uso armi nucleari

“Il mondo ha bisogno di unire le forze per rispondere alle sfide: ritrovare la pace, agire per il clima e la biodiversità, dar prova di solidarietà di fronte alle crisi". È quanto ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, al G20 a Bali. Poi un’esortazione forte: "Il mondo non si deve dividere, deve dare prova di solidarietà di fronte alle crisi”, parole ribadite in un tweet.

Nel bilaterale con il presidente cinese, Xi Jinping ha sottolineato che la posizione della Cina sulla crisi ucraina "è chiara e coerente" ed è basata su "un cessate il fuoco, la fine della guerra e i colloqui di pace". "La comunità internazionale – ha detto Xi Jinping- dovrebbe creare le condizioni per questo e la Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo a modo suo”. Il presidente Macron da parte suo ha sollecitato "maggiori pressioni" da parte della Cina nei confronti della Russia "per porre fine alla guerra”.

"Insieme con il presidente Xi Jinping, chiediamo il rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina. Le conseguenze – ha detto Macron- di questo conflitto superano i confini europei: è attraverso uno stretto coordinamento tra Francia e Cina che le supereremo".

I due leader hanno detto: "Francia e Cina sono determinate a porre fine all'escalation e affrontare le conseguenze della guerra in Ucraina, sostenere le economie più vulnerabili, decarbonizzare le nostre economie e agire per proteggere la biodiversità”.

Emmanuel Macron e Xi Jinping "hanno ribadito la loro posizione ferma sulla prevenzione dell'uso delle armi nucleari".

Oltre alla questione ucraina si è parlato di economia. Cina e Ue hanno formato "una forte simbiosi economica" e ha detto il presidente cinese, dovrebbero "espandere i commerci e gli investimenti bilaterali, mantenendo la stabilità e il flusso regolare delle catene industriali e di approvvigionamento globali e confermando le regole e l'ordine economico e commerciale internazionale".