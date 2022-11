Il governo tedesco annuncia la nazionalizzazione di Sefe, ex filiale tedesca di Gazprom

Il governo tedesco sta nazionalizzando la società di gas Securing Energy for Europe (Sefe), ex Gazprom Germania ed ex controllata della russa Gazprom.

La Commissione europea ha approvato una misura di aiuto di Stato tedesca da 225,6 milioni di euro a sostegno della Sefe, attualmente posta sotto l'amministrazione fiduciaria di Berlino, che consentirà allo Stato tedesco di acquisire il 100% della proprietà in sostituzione di Gazprom Export LCC.

Il ministero dell'Economia ha giustificato le misure con il rischio d'insolvenza dell'azienda, che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Germania. "Per scongiurare questo pericolo e mantenere l'attività operativa di Sefe, il cambio di proprietà viene ora effettuato e la società stabilizzata", ha dichiarato il ministero, come riporta l'agenzia Dpa. L'ordine corrispondente è stato pubblicato nella Gazzetta federale lunedì.

Il Ministero ha sottolineato che la Sefe è sotto l'amministrazione fiduciaria dell'Agenzia federale delle reti da aprile. Il ministero ha detto che gli ex proprietari saranno risarciti, ma ha osservato che "questo processo di compensazione non è ancora stato completato".

Il gruppo possiede una quota di mercato in Germania di circa il 20%, spiega l'Afp, e dispone di numerose infrastrutture per il trasporto e lo stoccaggio del gas, tra cui il più grande stabilimento d'Europa a Rehden.

Berlino nazionalizza così, per la seconda volta in pochi mesi, un gruppo energetico, dopo aver già salvato la tedesca Uniper, a rischio bancarotta dopo i tagli al gas russo.

Anche la Polonia ha annunciato di aver posto sotto tutela la partecipazione del gruppo russo Gazprom nella società EuRoPol Gaz, che gestisce la sezione polacca del gasdotto Yamal, al fine di "garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche" del Paese. Lo ha annunciato - riferisce l'Afp - il ministero polacco dello Sviluppo in un comunicato. Gazprom controllava il 48% di questa società, contro il 52% dello Stato polacco.