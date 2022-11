Gas, Snam: stoccaggi oltre il 95% di riempimento, garantita erogazione nelle giornate più fredde

Una quantità che - sottolinea - ha superato "del +5% la media Ue". Una buona notizia, temperata però dall'opportunità - come riconosce la stessa azienda nella nota stampa - che è stata offerta dalla "natura": " grazie al clima mite di queste settimane che ha sensibilmente ridotto i consumi domestici ". "Gli sforzi intrapresi - continua in una nota la compagnia - potranno far fronte al 25%-30%, della domanda giornaliera del mese di gennaio".

Inverno - forse - al sicuro: Snam garantisce la maggior prestazione necessaria "per i picchi delle giornate più fredde". Gli stoccaggi di gas, in Italia, hanno raggiunto la quota del 95%: a comunicarlo la compagnia - una delle aziende più importanti all’interno della filiera, che si occupa del trasporto, stoccaggio e rigassificazione del metano.

Tra aprile ed ottobre - la cosiddetta campagna di iniezione, cioè di riempimento - Snam "ha contribuito al riempimento dei siti per 1,3 miliardi di metri cubi, a cui si sono aggiunti 740 milioni di metri cubi - destinati ai consumi per i servizi di trasporto e stoccaggio - mentre Gse ne ha iniettati altri 1,6 miliardi, anche grazie alle risorse messe a disposizione da Arera e dal Ministero dell'Economia".

Si tratta del metano che servirà per energia e riscaldamento in Italia per coprire i mesi più freddi dell'anno "erogato al sistema nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023".

Con questo nuovo strumento sarebbe possibile "preservare alcuni quantitativi di gas nei giacimenti per il periodo invernale di picco della domanda".