"Gaslighting" è la parola del 2022. Che cosa significa e perché è stata tanto cercata sul web

Secondo il prestigioso dizionario americano Merriam-Webster, è “gaslighting” la parola più diffusa del 2022. Sul sito del dizionario la ricerca del termine è aumentata del 1.740% rispetto all'anno precedente.

Impossibile tradurla in italiano con un parola sola: l'espressione significa “manipolazione psicologica di una persona per un lungo periodo di tempo tanto da indurre la vittima a mettere in dubbio la validità dei propri pensieri e della propria percezione della realtà o dei ricordi e porta a confusione, perdita di fiducia e autostima, incertezza della propria stabilità emotiva o mentale nonché dipendenza dall'autore del reato".

Il termine appare per la prima volta nel 1938 nella piece teatrale “Gas Light” di Patrick Hamilton, dal quale sono stati tratti due celebri film. Uno è di George Cukor ed è del 1944. In italiano è intitolato “Angoscia” e racconta la storia degli abusi psicologici di un marito, Charles Boyer, nei confronti della moglie, Ingrid Bergman, che per questa interpretazione fu premiata con il primo Oscar come migliore attrice.

Per nascondere l'omicidio della zia di lei compiuto diversi anni prima, l'uomo cerca di portare la donna alla follia usando diversi stratagemmi e costringendola a restare reclusa in casa. Tra le altre cose le fa credere che l'abbassamento delle luci a gas, 'gaslighting', della loro lussuosa residenza londinese sia frutto della sua immaginazione mentre invece erano opera dalla perfida cameriera Nancy, interpretata da Angela Lansbury, con la quale l'uomo ha una relazione.

Da lì il termine è sempre stato utilizzato sui manuali di psicologia e nei testi scientifici fino a quando sulla scena non è arrivato Donald Trump. Sin dalla campagna per le prime presidenziali, i media hanno iniziato a usare 'gaslighting', in modo più o meno corretto, in riferimento ad alcuni atteggiamenti del tycoon come quando accusava Hillary Clinton di aver diffuso le teorie cospirazioniste che mettevano in dubbio la nascita e la cittadinanza di Barack Obama.