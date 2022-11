Sunak: "Il Regno Unito deve difendere i suoi valori e interessi con più forza nel mondo"

“I nostri avversari e i nostri concorrenti (Cina e Russia) hanno una strategia di lungo termine. Di fronte a queste sfide, un approccio a breve termine non basta. Questo significa essere più forti per difendere i nostri valori”. Così il primo ministro britannico Rishi Sunak in un passaggio del discorso programmatico sulla politica estera che terrà oggi a Guidhall, palazzo storico della City londinese, di cui Downing Street ha già anticipato degli estratti.

Il primo ministro durante il suo intervento - davanti a diplomatici e rappresentanti del mondo della finanza - insisterà sul fatto che di fronte alle ambizioni di Cina e Russia, il Regno Unito deve difendere una visione a lungo termine. E ciò si baserà sul rilancio delle relazioni tra il Regno Unito e l'Europa, danneggiate dalla Brexit.

Ma per avere una voce che si faccia sentire sulla scena internazionale - secondo Downing Street - il Regno Unito deve avere anche "un'economia più forte". Obiettivo piuttosto complicato in un momento difficile per il paese che si trova ad affrontare una crisi economica e sociale.

Sunak sottolineerà inoltre come Londra stia attualmente rivedendo la propria dottrina in materia di sicurezza, difesa e politica estera per adeguarsi al nuovo contesto geopolitico segnato in particolare dalla guerra in Ucraina (a cui ribadirà ancora una volta il sostegno del suo paese), dall'acuirsi delle tensioni con l'Iran o con la Cina.

La scorsa estate, durante la sua campagna per Downing Street, persa contro Liz Truss, rimasta al potere per poco più di un mese, Rishi Sunak ha definito il colosso asiatico la "più grande minaccia alla sicurezza" del mondo e del Regno Unito. A metà novembre all'ultimo G20, però, aveva chiesto "un rapporto franco e costruttivo tra Londra e Pechino" , i cui rapporti sono stati tesi negli ultimi anni.