Germania, governo: lo scudo energetico da 200 miliardi entrerà in vigore dal 2023

Lo scudo energetico tedesco, annunciato dal Cancelliere Olaf Scholz per attutire l'impatto dell'inflazione entrerà in vigore all'inizio del 2023. Lo rende noto il governo.

Il tetto ai prezzi di gas ed elettricità è la parte principale del controverso "bazooka" energetico da 200 miliardi di euro annunciato da Berlino a fine settembre. Il tetto al prezzo del gas dovrebbe entrare in vigore "il 1° gennaio" per le grandi aziende e "il 1° marzo" per le famiglie e le Pmi, secondo la bozza finale pubblicata dal governo tedesco. Per l'energia elettrica, il meccanismo sarà messo in atto il "1° gennaio".

Il governo prevede anche di pagare la bolletta del gas di dicembre di privati e pmi. Questo pagamento una tantum è destinato a fungere da ponte fino all'entrata in vigore della seconda fase, a partire da marzo, quando l'80% del consumo di base delle famiglie e delle pmi avrà un tetto massimo di dodici centesimi di euro per kilowattora. La domanda eccedente l'80% dovrà invece essere pagata al prezzo pieno di mercato.

La misura è al momento prevista fino a fine aprile 2024.

Oggi pomeriggio il cancelliere Scholz discute ulteriormente le misure con i Länder tedeschi, per definire ulteriori dettagli.