Vanessa Ferrari: "Ho sofferto di disturbi alimentari a 19 anni. Dolore per questi orrori"

“Quando sono comparse le prime notizie, non sono rimasta sorpresa. Ho vissuto - scrive sui social - tante esperienze positive ma anche tante negative. Conosco perfettamente questi aspetti - continua -. Ho vissuto sulla mia pelle problemi alimentari: all'età di 19 anni mi mandarono in una clinica e solo dopo un paio di anni sono guarita.

"Ho avuto modo di confrontarmi - prosegue Vanessa Ferrari - anche con il pensiero di altri ginnasti ed ex ginnasti e spero che finalmente si possa intervenire definitivamente affinché la ginnastica, lo sport che amiamo, senza distinzione di sezioni o di livello sia pulito" continua l'atleta che crede a quanto emerso in questi giorni, precisando come "lo sport sia fatto di sacrifici e di rinunce ma prima di tutto, prima di qualsiasi risultato - evidenzia - vengono le persone e la loro salute".

Quindi indirizza due appelli: uno all'umanità delle persone "perché penso che debba esserci un confine netto tra severità in ottica di disciplina e cattiveria", e l'altro a non demonizzare la ginnastica "perché non è prendendo le distanze da un ambiente che le cose cambiano, e perché la ginnastica è un mondo magnifico benché complesso. Sta a noi - sottolinea - proteggerlo".