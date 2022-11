Mondiali 2022, finali di specialità, in attesa dell'esibizione di Alice D'Amato al corpo libero

Oggi, a partire dalle 14.25, a Liverpool, si conclude la kermesse dei mondiali di ginnastica artistica. In scena le finali di specialità: rave e corpo libero per le donne; volteggio, parallele pari e sbarra per gli uomini.

L'Italia non ha ancora vinto una medaglia, nonostante gli azzurri abbiano dimostrato l'eccezionale livello tecnico e di essere una squadra forte e coesa.

Intanto, oggi, la nostra ultima speranza si affida ad Alice D’Amato, impegnata al corpo libero. L'azzurra, nonostante qualche imperfezione nelle ultime gare, è cresciuta tantissimo nelle ultime stagioni e potrebbe davvero regalarci la gioia della medaglia.

Segui la diretta streaming su Rai Sport HD e in streaming in simulcast su Rainews.it e Rai Play.