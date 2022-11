Mondiali di Ginnastica artistica, Nicola Bartolini difende il titolo nel corpo libero

Oggi, a Liverpool le prime Finali di Specialità del mondiale ginnastica artistica 2022. Si assegnano titoli e medaglie su cinque attrezzi: volteggio e parallele asimmetriche per le donne; corpo libero, cavallo con maniglie e anelli per gli uomini.

Per l’Italia ci sarà Nicola Bartolini, unico atleta in gara in questa giornata. E che atleta. Il sardo, campione del mondo a corpo libero, cercherà di eseguire l’esercizio perfetto per difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Kitakyushu.

Un anno magico per l’azzurro. E in questa finale Bartolini vuole rischiare il tutto per tutto mettendo in mostra tutte le sue capacità e aggressività.

Nei giorni scorsi, dopo l'esibizione a squadre, disse: “La ginnastica a volte è una giostra, si va su o giù per un piccolo errore. Il corpo libero di oggi, esibizione a squadre, è molto diverso da quello che vedrete sabato (n.d.r. le finali di oggi), perché nella finale per attrezzo sarò più libero, anche di sbagliare. Oggi volevo far bene con la squadra, lo dico da Kitakyushu che il mio desiderio più grande è vincere con gli altri e il risultato di Liverpool conclude una stagione memorabile”.

E noi saremo tutti incollati alla tv per sostenerlo: diretta su Rai Sport + HD, e in streaming su rainews.it e Rai Play