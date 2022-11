Ex atlete ginnastica ritmica denunciano abusi, domani il ministro Abodi incontrerà Malagò e Tecchi

E' previsto per domani mattina l'incontro tra il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, il Presidente del Coni, Giovanni Malagò e Gherardo Tecchi, Presidente Federginnastica, in merito ai presunti abusi psicologici denunciati da due ex atlete della nazionale ginnastica ritmica.

La prima a parlare di “violenze e umiliazioni per non farci mangiare" è stata Nina Corradini in una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

Nina lascia la nazionale di ginnastica ritmica nel 2021: “Me lo ricordo il giorno in cui ho trovato a forza di andare via. Avevo passato ogni minuto degli ultimi mesi precedenti a desiderare di scappare da lì. Ora voglio informare e proteggere le bambine più piccole, tutti devono sapere la verità”. E le sue parole scuotono con forza il mondo della ginnastica ritmica.

Poi, arriva la seconda intervista con Anna Basta. L’atleta parla di notti passate a piangere e di aver pensato per due volte di farla finita “"Una volta non ho agito perché è entrata una persona in stanza e mi sono scossa. La seconda ero in mezzo alla gente". Per lei si alternano continui momenti di depressione: "Volevo fare ginnastica, non volevo soffrire e basta".

La federazione prende atto delle interviste e sceglie la linea della fermezza “La FGI non tollera alcuna forma di abuso ed è sempre al fianco di tutti i propri tesserati” recita il comunicato. “Lo sport, con la ginnastica in primis, è rispetto della persona, celebrazione del talento e del benessere. Sono state date disposizioni perché siano immediatamente informati la Procura Federale e il Safeguarding Officer per gli accertamenti e le azioni di rispettiva competenza”. E invita “tutte le ginnaste e i ginnasti, i tecnici e i dirigenti a farsi avanti e chiunque abbia informazioni ci contatti".

Intanto, notizia di oggi, sul tavolo del sostituto procuratore di Brescia Alessio Bernardi è arrivato l'esposto di due giovani atlete bresciane di ginnastica ritmica per presunte violenze psicologiche. Le due giovani promesse, da quanto si è saputo, hanno abbandonato la disciplina.