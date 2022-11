Presunti abusi nella ginnastica. Tecchi: "Allibito. In presenza di responsabilità saremo durissimi"

E continua su Repubblica: "Non abbiamo saputo interpretare i sintomi dei problemi delle atlete. Il movimento, in particolare la ritmica, vive giorni difficilissimi dopo le denunce di atlete su umiliazioni e violenze psicologiche subite durante anni di allenamenti".

"Non sono disposto ad accorgimenti o a scorciatoie per arrivare. Per arrivare dove, poi? A rovinare le persone? O i traguardi - rimarca Tecchi al quotidiano diretto da Luciano Fontana - si raggiungono in un certo modo, o non si raggiungono. Niente di simile sarà più accettato, l'obiettivo è arrivare a zero casi".

La Federazione ha disposto il commissariamento del centro federale di Desio dove si allenano le Farfalle. "Un atto dovuto per togliere la gestione del centro allo staff tecnico e affidarla al vicepresidente vicario Valter Peroni che andrà lì costantemente a controllare. Poi inseriremo un'altra persona, con competenze di psicoterapia, che si relazionerà con le ragazze".

La c.t. è Emanuela Maccarani, la più vincente dello sport italiano, membro della giunta Coni a cui il presidente Malagò ha ribadito fiducia. “Anche lei - continua - è allibita, mai si sarebbe immaginata una simile situazione. Chiariamo: le sono stati tolti i poteri di gestione del centro, ora va lì solo per allenare, l'aspetto tecnico non è stato toccato. Io credo alle ragazze, ma sono in corso le indagini della procura federale, noi vogliamo essere garantisti”.