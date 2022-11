“Sono arrabbiato, deluso, amareggiato”, scrive il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi

"Care allieve, allievi e famiglie; care colleghe e colleghi, care amiche e amici della nostra Federazione, con questo mio messaggio desidero far sentire a tutti voi la mia vicinanza e quella della Federazione in queste ore così delicate. Quello che stiamo vivendo è qualcosa che, come padre di famiglia, come nonno, come tecnico e dirigente sportivo, e come Presidente, mai avrei voluto e immaginato si verificasse".

È l'inizio di una lettera aperta che ha scritto il presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi sulle presunte pressioni psicologiche e maltrattamenti nei confronti di alcune ginnaste e il cui contenuto era stato anticipato ai quotidiani.

"Ho due figlie che hanno fatto ginnastica, ho allenato squadre di pallavolo in serie A. - continua il testo - Ho pensato a cosa avrei provato se fossero state le mie figlie a soffrire così. Tutto ciò non può e non deve più accadere. Sono arrabbiato, deluso, amareggiato, e vi posso assicurare che la Federazione tutta sta già collaborando in modo aperto e trasparente con la Procura, al fine di fare piena luce su quanto accaduto".

Tecchi sottolinea poi che la Federazione della quale è il massimo dirigente, è un ente morale e che “La salute delle persone è imprescindibile, è al centro di tutto il progetto sportivo ed è il punto di partenza per arrivare ai successi che abbiamo in passato conseguito insieme.”

Ribadisce inoltre di essere pienamente d’accordo con il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, che ha dichiarato che "Nessuna medaglia vale il benessere di una persona”.

Il presidente si spinge anche oltre: "Ve lo dico chiaramente, non sono disposto ad alcun compromesso o scorciatoia quando in ballo ci sono la salute e la felicità delle nostre allieve e dei nostri allievi. Con Delibera Presidenziale di urgenza, ho nominato il Vice Presidente Valter Peroni Commissario Straordinario per il Centro di Desio. A lui sarà affidata la completa gestione del centro. La nostra, come sapete, è una Federazione molto unita, una famiglia: faremo luce sulla vicenda, fino in fondo, e vigileremo perché quanto stiamo vivendo non accada mai più".