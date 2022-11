Cop27, si celebra la Giornata del Genere: l’impatto del clima pesa più sulle donne

Il cambiamento climatico ha un impatto più sulle donne, è sproporzionato rispetto a quello sugli uomini. È quello che emerge alla Cop27 di Sharm el-Sheikh, nella giornata del genere. Il ruolo delle donne nella lotta alla crisi, e alle politiche per valorizzarle è sproporzionato rispetto a quello sugli uomini. Particolare attenzione sarà dedicato all'Africa e alla condizione femminile in questo continente, particolarmente colpito dal cambiamento climatico.

Ai negoziati della Cop27 arriva oggi anche il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, che resterà di Sharm el-Sheikh fino a domani. Un’agenda fitta per il ministro: alle 10 parteciperà alla "tavola rotonda ministeriale ad alto livello sull'ambizione per il 2030". A seguire, dalle 13 alle 14, nel il padiglione Italia, Pichetto interverrà all'incontro su "digitalizzazione: rafforzare la collaborazione verso infrastrutture energetiche digitali", organizzato dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione con l'agenzia internazionale dell'energia la Iea e l'Unep. L'Agenzia dell'Onu per l'ambiente.