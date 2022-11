Giudice assolve street art, "decora grigia opera pubblica"

Non solo non ha commesso un reato, ma ha conferito "ornamento, visibilità e valore a un'opera pubblica grigia e anonima". La street art, forma di arte urbana (spesso con contenuti politici e sociali) che trova espressione su muri, strade, stazioni, viene sdoganata da un giudice di Torino che, con questa motivazione, lo scorso maggio ha assolto uno dei suoi esponenti più conosciuti, un 41enne noto con il nome di Blu. L'accusa era di "imbrattamento" per avere realizzato un grande murale di ispirazione No Tav in un sottopasso ferroviario in Valle di Susa.