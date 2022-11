Primo giorno di ATP Finals a Torino, l'incontro più atteso è Nadal contro Fritz

L'edizione numero 53 delle Nitto ATP Finals, la seconda al Pala Alpitour di Torino, è cominciata.

Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite

Ad aprire il torneo il primo doppio: la vittoria è per il britannico Lloyd Glasspool e il finlandese Harri Heliovaara, che hanno battuto il salvadoregno Marcelo Arevalo e l'olandese Jean-Julien Rojer per 7-5 7-6(3).

E poi tocca agli incontri del Gruppo Verde in singolare. Il clou è la sfida serale tra Rafa Nadal e Taylor Fritz in programma dalle 21.00, in tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it e RaiPlay.

Nel pomeriggio tocca dalle 14.00 al norvegese Casper Ruud, che si allena nella accademia di Nadal in Spagna, e il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha aggiunto al suo staff Toni Nadal, zio e storico coach del più titolato campione Slam di sempre.