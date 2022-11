Gli sfollati dalla guerra in Ucraina. La storia di Marina

Quella di Marina è solo una delle tante storie di persone che sono state sotto le bombe e che poi sono fuggite dall’ Ucraina per l’invasione russa. Le condizioni di chi è rimasto è lo stesso da quando Marina è arrivata nel nostro paese. Sono 6 milioni gli sfollati in Ucraina. 13 milioni di persone non hanno acqua potabile, assistenza sanitaria. Una famiglia su 3 ha difficoltà a trovare da mangiare. 18 milioni dipendono dagli aiuti umanitari.

I volontari dell’Oxfam cercano alloggi e assistenza sanitaria per oltre 170mila rifugiati ucraini arrivati in Italia. Basti pensare che a settembre solo il 20% dei rifugiati ucraini accolti nel nostro Paese aveva trovato un alloggio stabile offerto dalle istituzioni nei sistemi di accoglienza o tramite alloggi messi a disposizione dalla Protezione Civile. Dall'inizio del conflitto, quasi 14 milioni di persone, un terzo della popolazione ucraina, sono state costrette a lasciare le proprie case e per il 90% sono donne, bambini, anziani o persone con disabilità. In più di 7 milioni sono fuggiti in Polonia, Romania e Moldavia o sono transitati verso altre destinazioni in Europa. Al momento nei tre paesi si trovano oltre 1,5 milioni di rifugiati, accolti non solo nei centri temporanei predisposti dalle autorità, ma in gran parte in abitazioni private.

Una condizione che accomuna la maggioranza dei rifugiati ucraini in tutti i Paesi europei, Italia inclusa, e che li pone in una condizione molto incerta con la prosecuzione del conflitto. In Moldavia si registra una delle situazioni più difficili: circa 85.000 persone vivono in alloggi privati, ospitati o pagando l'affitto, nel 71% dei nuclei familiari non c’è nessuno che lavora e quasi otto famiglie su dieci hanno dichiarato di aver speso tutti i risparmi per coprire i propri bisogni principali già tra aprile e maggio.

Dallo scorso aprile Oxfam risponde a questa emergenza attraverso unità mobili, che si muovono sul territorio per individuare i casi di maggiore vulnerabilità a Roma e nel Lazio con Focus-Casa dei Diritti Sociali e in decine di Comuni toscani con Co&so Firenze.