Gli Stati Uniti registrano 261.000 nuovi posti di lavoro. Ma la disoccupazione sale al 3,7% dal 3,5%

Rapporto sull'occupazione di ottobre in chiaroscuro, negli Stati Uniti. L'economia americana ha creato in ottobre 261.000 posti di lavoro, in lieve ribasso rispetto ai 263 mila del mese precedente. Il tasso di disoccupazione però è aumentato al 3,7%, rispetto al 3,5% di settembre. Resta escluso il settore agricolo. L'aumento è stato maggiore rispetto a quello atteso dagli analisti che avevano stimato 205.000 posti in più.

Il dato di settembre è stato rivisto da 263.000 a 315.000. La disoccupazione è aumentata contro le attese per una conferma al 3,5%. I salari orari medi sono aumentati di 12 centesimi, lo 0,37%, a 32,58 dollari; rispetto a un anno prima, sono aumentati del 4,73%. La settimana media lavorativa è rimasta stabile a 34,5 ore. La partecipazione della forza lavoro è stata pari al 62,2%, a 1,2 punti percentuali di distanza dai livelli del febbraio 2020, prima dell'inizio della pandemia di coronavirus.

I datori di lavoro americani hanno continuato ad assumere a ritmo sostenuto nel mese di ottobre, segno che, all'avvicinarsi del giorno delle elezioni, l'economia rimane un quadro di solida crescita occupazionale e di inflazione dolorosa. La solidità del mercato del lavoro sta aggravando le sfide che la Federal Reserve si trova ad affrontare mentre aumenta i tassi di interesse al ritmo più rapido dagli anni '80 per cercare di far scendere l'inflazione. Le assunzioni costanti, la solida crescita dei salari e il basso tasso di disoccupazione sono stati positivi per i lavoratori. Ma hanno anche contribuito all'aumento dei prezzi. In conferenza stampa mercoledì, il presidente della Fed Jerome Powell ha osservato che il forte mercato del lavoro sta alimentando le pressioni inflazionistiche poiché le imprese continuano ad aumentare le retribuzioni. Secondo la Federal Reserve Bank di Atlanta, a settembre i salari medi sono aumentati di oltre il 6% rispetto a 12 mesi prima. Si è trattato del ritmo più veloce degli ultimi 40 anni, anche se ancora inferiore all'inflazione.