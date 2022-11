Goleada spagnola: le Furie Rosse passeggiano contro Costa Rica e chiudono 7-0

La Spagna travolge Costa Rica nel suo esordio del Mondiale. Si impone con un netto 7-0 e lancia un chiaro segnale a tutte le pretendenti alla vittoria finale.

Nello stadio Al Thumama di Doha, dominio totale da parte della squadra di Luis Enrique, che chiude i conti già nel primo tempo con le reti di Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres. Poi trova altre quattro belle reti nella ripresa ancora con Torres, Gavi (primo classe 2004, nonché giocatore spagnolo più giovane a segnare in una gara dei Mondiali), Soler e Morata. La Spagna risponde così all'impresa del Giappone contro la Germania, preparandosi adesso per il big match contro i tedeschi che già potrà dire tanto sulle sorti del Gruppo E.

Primo tempo assolutamente a senso unico quello tra spagnoli e costaricani: le Furie Rosse dominano in lungo e in largo e prendono il controllo delle operazioni sin dalle prime battute di gioco. Il risultato è sbloccando già all'11', quando Dani Olmo controlla in area con un tocco di fino e batte Navas per l'1-0.